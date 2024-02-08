Пожар произошёл в двухквартирном доме
В Бурятии произошёл очередной смертельный пожар. В Баргузинском районе погиб 40-летний мужчина.
- Сегодня утром на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании в двухквартирном жилом доме в посёлке Усть-Баргузин. Прибывшие огнеборцы обнаружили мужчину 1983 года рождения без признаков жизни, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Отмечается, что площадь пожара составила 6 кв.м.
По предварительным данным, мужчина погиб из-за непотушенной сигареты.
В последнее время в Бурятии произошла череда смертельных пожаров. Только 1 февраля погибли три человека: трагедии произошли в СНТ «Талецкий» в Улан-Удэ, в селе Турунтаево Прибайкальского района, в посёлке Танхой Кабанского района.
28 января в посёлке Муя в сгоревшем частном доме погибли женщина и мужчина. Тело мужчины обнаружили только через несколько дней – поиски были затруднены обрушением конструкций дома.
28 января в Мухоршибирском районе на пожаре в доме погиб 53-летний мужчина.
26 января на пожарах в сёлах Гусиное Озеро (Селенгинский район) и Новоильинск (Заиграевский район) погибли женщины.
Утром 24 января в пригородном селе Поселье на пожаре в частном доме погибла 12-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
23 января в СНТ «Восход» Заиграевского района в сгоревшем доме нашли тело 19-летнего молодого человека. 20 января в Улан-Удэ произошёл пожар в сторожке, погиб мужчина.
В Бурятии мужчина погиб из-за непотушенной сигареты
Происшествия, Фото:
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