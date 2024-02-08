Внимание на подозрительного мужчину обратили росгвардейцы
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, укравшего велосипед из подъезда жилого дома в Улан-Удэ.
Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, сотрудники находились на маршруте патрулирования, когда обратили внимание на подозрительного мужчину неопрятного внешнего вида. Он зимой катил велосипед, предназначенный для летнего отдыха.
Росгвардейцы остановили его для проверки и установления личности. Мужчина заметно нервничал и на вопрос, откуда у него велосипед, ответить не мог.
Выяснилось, что задержанный не имеет постоянного места жительства.
Накануне он ночевал в подъезде жилого дома на улице Приречная, а утром в одном из тамбуров украл велосипед.
Задержанного 41-летнего мужчину доставили в полицию. Позже в отдел полиции обратился потерпевший с заявлением о краже этого велосипеда.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением.
В Улан-Удэ неопрятный бездомный украл велосипед
Происшествия, Фото:
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