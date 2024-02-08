В Улан-Удэ неопрятный бездомный украл велосипед

Внимание на подозрительного мужчину обратили росгвардейцы



Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, укравшего велосипед из подъезда жилого дома в Улан-Удэ.



Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, сотрудники находились на маршруте патрулирования, когда обратили внимание на подозрительного мужчину неопрятного внешнего вида. Он зимой катил велосипед, предназначенный для летнего отдыха.



Росгвардейцы остановили его для проверки и установления личности. Мужчина заметно нервничал и на вопрос, откуда у него велосипед, ответить не мог.



Выяснилось, что задержанный не имеет постоянного места жительства.

Накануне он ночевал в подъезде жилого дома на улице Приречная, а утром в одном из тамбуров украл велосипед.



Задержанного 41-летнего мужчину доставили в полицию. Позже в отдел полиции обратился потерпевший с заявлением о краже этого велосипеда.



Возбуждено уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением.

