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В Иркутске водопровод опять залил проезжую часть

В Иркутске водопровод опять залил проезжую часть
Происшествия,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
На улице Воровского устраняют последствия выхода воды на дорогу

В Иркутске, в районе дома №19а на улице Воровского устраняют последствия выхода воды на проезжую часть. На месте работают две единицы техники, с помощью которых откачивают воду из колодца и проезжей части. Также ведётся подсыпка автодороги. Для регулирования движения выставлен посты ГИБДД.

Предварительно установлено, что в районе дома №25 на улице Шахтёрской произошло повреждение водопровода. Точная причина устанавливается. Для обеспечения безопасности от холодного водоснабжения отключены 17 административных объектов и 5 жилых домов на улицах Шахтёрская, Воровского, Толевая. По прогнозам специалистов, подачу воды возобновят 8 февраля в районе 17:00.

- Жителей и автовладельцев просят соблюдать осторожность. В случае возникновения экстренных ситуаций следует обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 269-783, 520-112, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Напомним, что похожий инцидент произошёл в Октябрьском округе Иркутска неделю назад.

Иркутск авария в водоснабжении

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