Тело пропавшего после госпитализации уроженца Тувы было найдено через полтора месяца
По поручению главы Тувы Владислава Ховалыга в адрес председателя следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина направлено обращение о проведении проверки по факту обстоятельств гибели уроженца Тувы, тело которого было найдено 31 января 2024 года в подсобном помещении Санкт-Петербургской городской Мариинской больницы. Обращение об установлении обстоятельств произошедшего и причин смерти погибшего также было направлено в адрес уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.
Обращения направлены уполномоченным по правам человека по Республике Тува Александром Адыгбаем, которому было поручено взять на личный контроль выяснение обстоятельств гибели мужчины. Информация о ЧП, которая распространилась через социальные сети, вызвала в Туве резонанс. Погибший являлся отцом шахматиста - мастера ФИДЕ, представлявшего Бурятию на соревнованиях в течение нескольких лет. Семья переехала из Улан-Удэ в Северную столицу в связи с обучением сына в Санкт-Петербургском суворовском военном училище.
О трагической гибели мужчины сообщила мать погибшего, которая собственными силами пыталась найти сына, исчезнувшего после госпитализации 16 декабря 2023 года в Санкт-Петербургскую городскую Мариинскую больницу. Женщина обратилась с заявлением об исчезновении сына в 78-й отдел полиции УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербург. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.
Тува обратилась к Бастрыкину для проверки гибели бывшего уланудэнца
Происшествия, Фото:
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