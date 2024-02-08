ДТП произошло в Прибайкальском районе
Накануне, 7 февраля, на дорогах Бурятии зарегистрировали 30 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. В Прибайкальском районе произошло ДТП с пострадавшим, сообщили в республиканском УГИБДД.
ДТП произошло около 2 часов дня в 21 километре от села Турунтаево. Водитель «Оки» врезался в грузовик с дровами.
- 62-летний водитель автомобиля ВАЗ-11113 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Тойота Дюна» под управлением 59-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Оки» с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в Госавтоинспекции.
В Бурятии «Ока» врезалась в грузовик с дровами
Происшествия, Фото:
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