На севере Бурятии сгорел жилой дом



Пожар произошёл вечером 7 февраля в северобайкальском посёлке Уоян. На улице Центральная вспыхнул бревенчатый дом. Сообщение о возгорании поступило в 17:35 в экстренную службу 112.



На место отправились трое сотрудников пожарной части № 49. Отстоять жилое здание не удалось – оно сгорело полностью на площади в 48 квадратных метров. Пламя потушили к 19:00.



Обошлось без пострадавших. В доме проживали женщина и двое несовершеннолетних детей. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём при эксплуатации печного отопления, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7»