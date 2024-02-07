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В Иркутской области водитель попал в реанимацию после ДТП с лошадью

В Иркутской области водитель попал в реанимацию после ДТП с лошадью
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Братска
Животное скончалось

Утром 6 февраля в Братском районе Иркутской области 42-летний водитель ВАЗ 211440 сбил лошадь. Произошло это на автодороге возле села Калтук.

В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.

Животное скончалось на месте.

- По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено административное производство. Проводится проверка, - сообщили в Госавтоинспекции Братска.
ДТП

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