Животное скончалось
Утром 6 февраля в Братском районе Иркутской области 42-летний водитель ВАЗ 211440 сбил лошадь. Произошло это на автодороге возле села Калтук.
В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.
Животное скончалось на месте.
- По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено административное производство. Проводится проверка, - сообщили в Госавтоинспекции Братска.
В Иркутской области водитель попал в реанимацию после ДТП с лошадью
Происшествия, Фото:
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