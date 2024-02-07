В Иркутской области водитель попал в реанимацию после ДТП с лошадью

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Братска

Животное скончалось



Утром 6 февраля в Братском районе Иркутской области 42-летний водитель ВАЗ 211440 сбил лошадь. Произошло это на автодороге возле села Калтук.



В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.



Животное скончалось на месте.



- По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено административное производство. Проводится проверка, - сообщили в Госавтоинспекции Братска.

