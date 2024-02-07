В Забайкалье «чёрный» лесоруб пилил лиственницы

В полицию в Чернышевском районе Забайкальского края обратился участковый лесничий. Он сообщил, что в шести километрах от села Утан обнаружил незаконную рубку. Неизвестный срубил 11 лиственниц.Позже в ходе патрулирования местности полицейские заметили микрогрузовик Nissan, который ночью передвигался без фар.За рулём автомобиля находился 32-летний местный житель, который в кузове перевозил заготовленную древесину. На вопросы сотрудников полиции о происхождении древесины мужчина пояснить не смог.Лесоруба доставили в полицию и допросили в качестве подозреваемого.- Установлено, что, не имея соответствующего разрешения, злоумышленник незаконно спилил деревья, причинив государственному лесному фонду ущерб в размере более 80 тысяч рублей. Древесину забайкалец распилил на чурки и попытался на микрогрузовике вывезти на территорию своего частного подворья, для личного пользования, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Мужчине избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.Полицейские изъяли грузовик, древесину и бензопилу.