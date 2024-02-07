07 февраля

06 февраля

Популярное

В Бурятии стали известны подробности жуткого ЧП на ЦКК с четырьмя пострадавшими

В Бурятии стали известны подробности жуткого ЧП на ЦКК с четырьмя пострадавшими
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
На них попала горячая целлюлоза

В следкоме рассказали подробности несчастного случая, который произошёл на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате. В среду, 7 февраля, четыре сотрудника предприятия получили ожоги и попали в больницу. Их состояние в Минздраве РБ оценили как средней степени тяжести.

После случившегося в СУ СКР по Бурятии начали доследственную проверку. Всё произошло в варочно-промывочном цехе ЦКК во время ремонта одного из агрегатов. По предварительным данным, ночью там вышел из строя насос, который использовался для перекачки по трубам волокнистой массы целлюлозы после варки для дальнейшей промывки.

- Утром при диагностике неисправности бригада работников допустила разгерметизацию агрегата, в котором под давлением находилась горячая жидкая масса целлюлозы. После её попадания на лицо и другие открытые участки тела четверо работников получили ожоги. У одного из них – повреждение кисти, полученное при разборке насоса, – подчеркнули в следственном управлении. 

Сейчас там проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
пострадавшие ожоги ЦКК следственный комитет

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье «чёрный» лесоруб пилил лиственницы
В Забайкалье «чёрный» лесоруб пилил лиственницы
Происшествия, 07.02.2024
Деревья он перевозил ночью без включенных фар
Улан-удэнец обманом вынудил знакомых перевезти 22 кг конопли
Улан-удэнец обманом вынудил знакомых перевезти 22 кг конопли
Происшествия, 07.02.2024
Добродушные люди не знали о преступных намерениях мужчины
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Ангарске
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Ангарске
Происшествия, 07.02.2024
В салоне автобуса находилось 20 человек 
Дом печати в Улан-Удэ снова «минировали»
Дом печати в Улан-Удэ снова «минировали»
Происшествия, 07.02.2024
Анонимное сообщение поступило рано утром
В Улан-Удэ в ДТП пострадал 11-летний ребёнок
В Улан-Удэ в ДТП пострадал 11-летний ребёнок
Происшествия, 07.02.2024
Столкнулись «Тойота» и «Хонда»
В Иркутске 19 человек спасли на пожаре в пятиэтажке
В Иркутске 19 человек спасли на пожаре в пятиэтажке
Происшествия, 07.02.2024
Пожар произошёл ранним утром, когда многие жильцы спали
В городе Иркутской области ввели режим ЧС
В городе Иркутской области ввели режим ЧС
Происшествия, 07.02.2024
Причиной стал пожар в многоквартирном доме
На федеральной трассе в Бурятии фура врезалась в самосвал
На федеральной трассе в Бурятии фура врезалась в самосвал
Происшествия, 07.02.2024
Водитель большегруза вылетел на «встречку»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^