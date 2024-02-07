В Бурятии стали известны подробности жуткого ЧП на ЦКК с четырьмя пострадавшими

На них попала горячая целлюлоза
В следкоме рассказали подробности несчастного случая, который произошёл на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате. В среду, 7 февраля, четыре сотрудника предприятия получили ожоги и попали в больницу. Их состояние в Минздраве РБ оценили как средней степени тяжести.
После случившегося в СУ СКР по Бурятии начали доследственную проверку. Всё произошло в варочно-промывочном цехе ЦКК во время ремонта одного из агрегатов. По предварительным данным, ночью там вышел из строя насос, который использовался для перекачки по трубам волокнистой массы целлюлозы после варки для дальнейшей промывки.
- Утром при диагностике неисправности бригада работников допустила разгерметизацию агрегата, в котором под давлением находилась горячая жидкая масса целлюлозы. После её попадания на лицо и другие открытые участки тела четверо работников получили ожоги. У одного из них – повреждение кисти, полученное при разборке насоса, – подчеркнули в следственном управлении.
Сейчас там проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
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Происшествия, Фото:
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