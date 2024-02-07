Вскоре мужчина предстанет перед судом
64-летняя иркутянка, жительница микрорайона Солнечный, поблагодарила полицейских, которые задержали её буйного соседа. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Сосед, проживающий этажом выше, пришёл к женщине, когда она на дому занималась репетиторством. Он стал бить по входной двери кувалдой.
Мужчина также выкрикивал в адрес соседи и её близких. При этом он сильно испугал девочку – ученицу, с которой женщина проводила занятия.
По словам женщины, его не устраивало то, что она проводит уроки на дому, хотя раньше по этому поводу у них конфликтов не возникало.
Потерпевшая обратились в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества».
- Злоумышленник всячески препятствовал производству по делу, скрывался от органов дознания, покинув территорию города Иркутска. Кроме того, высказывал угрозы повторных действий в адрес потерпевшей. Однако благодаря принципиальному и профессиональному подходу должностных лиц дебошир вскоре предстанет перед судом, - рассказала иркутянка.
Женщина выразила благодарность начальнику отдела дознания отдела полиции № 9 МУ МВД России «Иркутское» капитану полиции Марине Клочковой, а также дознавателю лейтенанту полиции Анастасии Петровой за добросовестное отношение к служебным обязанностям и оказанную помощь.
Буйный иркутянин кувалдой громил дверь соседки-репетитора
Происшествия, Фото:
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