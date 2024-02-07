Анонимное сообщение поступило рано утром
Сегодня вновь поступило сообщение с угрозами о минировании в Доме печати в Улан-Удэ. В здании находятся офисы более 30 организаций, в том числе редакций телеканала «Ариг Ус», издательских домов «Информ Полис» и «Буряад Yнэн», газеты «Молодёжь Бурятии».
Как стало известно «Байкал-Daily», на этот раз «анонимка» пришла на почту рано утром – в шесть часов 7 февраля.
На место приехали сотрудники экстренных, а взрывотехники осмотрели здание. Опасных предметов они не обнаружили, и сотрудники приступили к работе как раз к началу трудового дня.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера утром сотрудников и посетителей Дома печати эвакуировали из-за аналогичной угрозы. Сообщение также оказалось ложным.
Дом печати в Улан-Удэ снова «минировали»
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