07 февраля

06 февраля

Популярное

В Улан-Удэ в ДТП пострадал 11-летний ребёнок

В Улан-Удэ в ДТП пострадал 11-летний ребёнок
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Столкнулись «Тойота» и «Хонда»

Накануне, 6 февраля, в Улан-Удэ в столкновении двух автомобилей пострадал 11-летний ребёнок.

ДТП произошло в 16 часов на улице Радикальцева.

- 67-летний водитель автомобиля «Тойота Пассо» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с «Хондой Фрид» под управлением 38-летнего водителя. В результате ДТП у 11-летнего пассажира «Хонды» диагностированы ушибы, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Медики оказались помощь ребёнку, после чего отпустили его домой.

Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого ДТП с пострадавшим в Улан-Удэ было зарегистрировано ночью 5 февраля – автомобиль «Хонда Сайбер» под управлением парня, не имеющего водительских прав, залетел на бетонный блок.

ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Дом печати в Улан-Удэ снова «минировали»
Дом печати в Улан-Удэ снова «минировали»
Происшествия, 07.02.2024
Анонимное сообщение поступило рано утром
В Улан-Удэ в ДТП пострадал 11-летний ребёнок
В Улан-Удэ в ДТП пострадал 11-летний ребёнок
Происшествия, 07.02.2024
Столкнулись «Тойота» и «Хонда»
В Бурятии сельчане остались без бензина из-за злых собак
В Бурятии сельчане остались без бензина из-за злых собак
Происшествия, 07.02.2024
Псы оккупировали местную автозаправку

В Иркутске 19 человек спасли на пожаре в пятиэтажке
В Иркутске 19 человек спасли на пожаре в пятиэтажке
Происшествия, 07.02.2024
Пожар произошёл ранним утром, когда многие жильцы спали
В городе Иркутской области ввели режим ЧС
В городе Иркутской области ввели режим ЧС
Происшествия, 07.02.2024
Причиной стал пожар в многоквартирном доме
На федеральной трассе в Бурятии фура врезалась в самосвал
На федеральной трассе в Бурятии фура врезалась в самосвал
Происшествия, 07.02.2024
Водитель большегруза вылетел на «встречку»
Жителя Ангарска будут судить за жестокое убийство щенка
Жителя Ангарска будут судить за жестокое убийство щенка
Происшествия, 06.02.2024
Мужчина избил собачку, а после скинул её с четвёртого этажа
Улан-удэнец до смерти избил дядю
Улан-удэнец до смерти избил дядю
Происшествия, 06.02.2024
Мужчина бил его кулаками по голове
В Бурятии прекратили уголовное дело по ДТП с пострадавшей пассажиркой
В Бурятии прекратили уголовное дело по ДТП с пострадавшей пассажиркой
Происшествия, 06.02.2024
Водитель не справилась с управлением на грунтовой дороге

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^