Столкнулись «Тойота» и «Хонда»
Накануне, 6 февраля, в Улан-Удэ в столкновении двух автомобилей пострадал 11-летний ребёнок.
ДТП произошло в 16 часов на улице Радикальцева.
- 67-летний водитель автомобиля «Тойота Пассо» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с «Хондой Фрид» под управлением 38-летнего водителя. В результате ДТП у 11-летнего пассажира «Хонды» диагностированы ушибы, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Медики оказались помощь ребёнку, после чего отпустили его домой.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого ДТП с пострадавшим в Улан-Удэ было зарегистрировано ночью 5 февраля – автомобиль «Хонда Сайбер» под управлением парня, не имеющего водительских прав, залетел на бетонный блок.
В Улан-Удэ в ДТП пострадал 11-летний ребёнок
Происшествия, Фото:
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