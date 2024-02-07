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После ссоры с девушкой житель Бурятии разбил чужие машины

После ссоры с девушкой житель Бурятии разбил чужие машины
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Так молодой человек выразил свой гнев

В Закаменском районе Бурятии 20-летний парень не сумел справиться с эмоциями после ссоры с девушкой и выместил злобу на чужих машинах.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, утром 3 февраля в полицию поступили заявления от двух местных жителей. Их машины, припаркованные рядом с многоквартирным домом, были повреждены.


 

Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. По горячим следам к вечеру они задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель, студент техникума.

Правоохранители выяснили, что молодой человек ночью гулял с приятелями. К утру он договорился о встрече со своей девушкой, которая также проводила время в кругу своих друзей.

- В подъезде дома у пары случился словесный конфликт. Уходя, злость юноша выместил на находящихся рядом с домом иномарках: помял крыло одного из автомобилей и пробил дверь багажного отделения второго, после чего покинул место происшествия, - уточнили в МВД по Бурятии.

Причинённый ущерб составил 20 и 35 тысяч рублей соответственно. В содеянном молодой человек признался.



Более года назад молодой человек привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
автомобили умышленное повреждение имущества

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