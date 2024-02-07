После ссоры с девушкой житель Бурятии разбил чужие машины













Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. По горячим следам к вечеру они задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель, студент техникума.



Правоохранители выяснили, что молодой человек ночью гулял с приятелями. К утру он договорился о встрече со своей девушкой, которая также проводила время в кругу своих друзей.



- В подъезде дома у пары случился словесный конфликт. Уходя, злость юноша выместил на находящихся рядом с домом иномарках: помял крыло одного из автомобилей и пробил дверь багажного отделения второго, после чего покинул место происшествия, - уточнили в МВД по Бурятии.



Причинённый ущерб составил 20 и 35 тысяч рублей соответственно. В содеянном молодой человек признался. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. По горячим следам к вечеру они задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель, студент техникума.Правоохранители выяснили, что молодой человек ночью гулял с приятелями. К утру он договорился о встрече со своей девушкой, которая также проводила время в кругу своих друзей.- В подъезде дома у пары случился словесный конфликт. Уходя, злость юноша выместил на находящихся рядом с домом иномарках: помял крыло одного из автомобилей и пробил дверь багажного отделения второго, после чего покинул место происшествия, - уточнили в МВД по Бурятии.Причинённый ущерб составил 20 и 35 тысяч рублей соответственно. В содеянном молодой человек признался.









В Закаменском районе Бурятии 20-летний парень не сумел справиться с эмоциями после ссоры с девушкой и выместил злобу на чужих машинах.Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, утром 3 февраля в полицию поступили заявления от двух местных жителей. Их машины, припаркованные рядом с многоквартирным домом, были повреждены.Более года назад молодой человек привлекался к уголовной ответственности за кражу.Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».