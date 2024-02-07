07 февраля

06 февраля

Популярное

В Бурятии сельчане остались без бензина из-за злых собак

В Бурятии сельчане остались без бензина из-за злых собак
Происшествия,  Фото:«Кижинга-инфо.24/7»
Псы оккупировали местную автозаправку

Жители Кижинги жалуются на агрессивных четвероногих, которые облюбовали автозаправочную станцию. Местные рассказали в группе «Кижинга-инфо.24/7», что псы пришли на АЗС и никак не уходят.


- Люди не могут пройти – боятся. Некоторые, увидев собак, разворачиваются и уходят, не купив бензин, поэтому что они рычат, – заявили сельчане и поинтересовались, кто занимается отловом псов.

Ситуацию разъяснил глава сельского поселения «Кижингинский сомон» Аюр Мункоев. Рейд по поиске животных состоялся в минувший понедельник, 5 февраля.

Сейчас владельцев тех, что оккупировали АЗС, устанавливают. Им грозит штраф за нарушение выгула питомцев – по статье 47.1 республиканского закона «Об административных нарушениях».
собаки животные отлов бездомных животных АЗС

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Дом печати в Улан-Удэ снова «минировали»
Дом печати в Улан-Удэ снова «минировали»
Происшествия, 07.02.2024
Анонимное сообщение поступило рано утром
В Улан-Удэ в ДТП пострадал 11-летний ребёнок
В Улан-Удэ в ДТП пострадал 11-летний ребёнок
Происшествия, 07.02.2024
Столкнулись «Тойота» и «Хонда»
В Бурятии сельчане остались без бензина из-за злых собак
В Бурятии сельчане остались без бензина из-за злых собак
Происшествия, 07.02.2024
Псы оккупировали местную автозаправку

В Иркутске 19 человек спасли на пожаре в пятиэтажке
В Иркутске 19 человек спасли на пожаре в пятиэтажке
Происшествия, 07.02.2024
Пожар произошёл ранним утром, когда многие жильцы спали
В городе Иркутской области ввели режим ЧС
В городе Иркутской области ввели режим ЧС
Происшествия, 07.02.2024
Причиной стал пожар в многоквартирном доме
На федеральной трассе в Бурятии фура врезалась в самосвал
На федеральной трассе в Бурятии фура врезалась в самосвал
Происшествия, 07.02.2024
Водитель большегруза вылетел на «встречку»
Жителя Ангарска будут судить за жестокое убийство щенка
Жителя Ангарска будут судить за жестокое убийство щенка
Происшествия, 06.02.2024
Мужчина избил собачку, а после скинул её с четвёртого этажа
Улан-удэнец до смерти избил дядю
Улан-удэнец до смерти избил дядю
Происшествия, 06.02.2024
Мужчина бил его кулаками по голове
В Бурятии прекратили уголовное дело по ДТП с пострадавшей пассажиркой
В Бурятии прекратили уголовное дело по ДТП с пострадавшей пассажиркой
Происшествия, 06.02.2024
Водитель не справилась с управлением на грунтовой дороге

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^