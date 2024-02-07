В Бурятии сельчане остались без бензина из-за злых собак





Жители Кижинги жалуются на агрессивных четвероногих, которые облюбовали автозаправочную станцию. Местные рассказали в группе «Кижинга-инфо.24/7», что псы пришли на АЗС и никак не уходят.- Люди не могут пройти – боятся. Некоторые, увидев собак, разворачиваются и уходят, не купив бензин, поэтому что они рычат, – заявили сельчане и поинтересовались, кто занимается отловом псов.Ситуацию разъяснил глава сельского поселения «Кижингинский сомон» Аюр Мункоев. Рейд по поиске животных состоялся в минувший понедельник, 5 февраля.Сейчас владельцев тех, что оккупировали АЗС, устанавливают. Им грозит штраф за нарушение выгула питомцев – по статье 47.1 республиканского закона «Об административных нарушениях».