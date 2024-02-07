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В Иркутске 19 человек спасли на пожаре в пятиэтажке

В Иркутске 19 человек спасли на пожаре в пятиэтажке
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар произошёл ранним утром, когда многие жильцы спали

Сегодня ранним утром, 7 февраля, в Иркутске произошёл пожар в пятиэтажном доме в микрорайоне Берёзовый. Загорелась квартира на третьем этаже. Хозяев дома не было, и возгорание обнаружили слишком поздно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

 
22 человека, почувствовав дым, успели эвакуироваться самостоятельно и вызвали пожарных.

Первый звонок поступил на 101 в 5:47. По адресу оперативно направили шесть пожарных расчётов.

- Прибыв на место, мы сразу приступили к спасению людей. Раннее утро, все жильцы ещё дома, многие спали. Звенья газодымозащитной службы стучали в двери, выводили людей на улицу через задымлённый подъезд с помощью специальных устройств защиты дыхания. В то же время трёх человек спасали по пожарным лестницам через балконы, - рассказал руководитель тушения пожара подполковник внутренней службы Павел Козин.

Всего из дома спасли 19 человек, в том числе трёх детей.

Пожар в квартире ликвидировали в 6:47.

пожар

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