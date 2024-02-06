В Улан-Удэ из-за протечки второй раз за день отключили воду

Инцидент произошёл на Краснофлотской



Сегодня, 6 февраля, в Улан-Удэ в 13:30 повторно отключены от холодного и горячего водоснабжения два дома по улице Краснофлотская: 2а и 2б. Отключение произвели для работ по устранению утечки на трубе холодного водоснабжения. На месте работает одна бригада и одна единица техники.



Первое отключение в домах на Краснофлотской случилось сегодня утром в 9:35. Как сообщает администрация Октябрьского района, здесь проживает 710 человек, из них 156 детей.

