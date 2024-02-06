Житель Бурятии украл алименты с карты покойной жены

Мужчина знал пин-код



На карту жительницы Селенгинского района Бурятии ежемесячно начислялись алименты на содержание ребёнка. Отец перечислял 1/4 от своих заработков.



После смерти женщины банковская карта находилась в пользовании её мужа, который, зная пин-код карты, украл деньги. Таким образом он лишил ребёнка почти 170 тысяч рублей.



Приговором суда мужчина признан виновным в краже.



- Его приговорили к трём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, - сообщает пресс-служба Гусиноозёрского городского суда.

