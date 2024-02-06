Конокрад из Забайкалья украл 15 лошадей

Общий ущерб превысил 1,2 млн рублей
В Дульдургинском районе Забайкальского края задержали 28-летнего местного жителя по подозрению в серии краж лошадей.
- Оперативники установили, что задержанный неоднократно приезжал в район безнадзорного выпаса животных. Он угонял лошадей на свою животноводческую стоянку, после чего сбывал, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Всего подозреваемый похитил 15 лошадей, стоимость которых владельцы оценили на сумму более 1,2 млн рублей.
Сотрудники полиции выяснили, что мужчина использовал методы конспирации, передвигался по лесным дорогам, преимущественно ночью.
Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к другим аналогичным преступлениям. Задержанного поместили в изолятор временного содержания.
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