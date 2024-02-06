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За неделю в Бурятии выявили ещё четыре незаконных рубки

За неделю в Бурятии выявили ещё четыре незаконных рубки
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Злоумышленники уничтожили более 15 кубов леса

За последнюю неделю в лесах Бурятии обнаружили четыре незаконных рубки. Там провели 253 рейда и выявили нарушения по статье 260 Уголовного кодекса РФ. Их зарегистрировали в Джидинском, Тарбагатайском, Прибайкальском и Мухоршибирском районах.

Всех нарушителей уже установили. Общий объём нелегально заготовленной древесины превысил 15 кубометров.

Кроме того, в республике выявили сразу 18 нарушений по статье 8.28 КоАП РФ («Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание деревьев»). Четыре было в Прибайкальском, по три – в Тарбагатайском и Еравнинском, по два – в Бичурском, Баунтовском и Мухоршибирском районах и по одному – в Кабанском и Хоринском, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.


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