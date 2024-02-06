Злоумышленники уничтожили более 15 кубов леса
За последнюю неделю в лесах Бурятии обнаружили четыре незаконных рубки. Там провели 253 рейда и выявили нарушения по статье 260 Уголовного кодекса РФ. Их зарегистрировали в Джидинском, Тарбагатайском, Прибайкальском и Мухоршибирском районах.
Всех нарушителей уже установили. Общий объём нелегально заготовленной древесины превысил 15 кубометров.
Кроме того, в республике выявили сразу 18 нарушений по статье 8.28 КоАП РФ («Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание деревьев»). Четыре было в Прибайкальском, по три – в Тарбагатайском и Еравнинском, по два – в Бичурском, Баунтовском и Мухоршибирском районах и по одному – в Кабанском и Хоринском, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
За неделю в Бурятии выявили ещё четыре незаконных рубки
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
ДТП произошло на федеральной трассе
Инцидент произошёл на Краснофлотской
Его оштрафовали на 200 тысяч рублей
Мужчина знал пин-код
Общий ущерб превысил 1,2 млн рублей
Злоумышленники уничтожили более 15 кубов леса
Он нанёс один удар кулаком
Пожарные тушили автомобиль Peugeot
Территорию вокруг здания оцепляли
Вора задержали хозяева дома и соседи
«Хорошо, что водитель жив. Палисадник то восстановим», - поделилась хозяйка дома
Квартира и подъезд оказались сильно задымлены
В Октябрьском районе устранят утечку на теплосетях
За последние три дня от действий телефонных мошенников пострадали 45 жителей региона
Возбуждено уголовное дело