В Бурятии автомобиль загорелся из-за подогрева электроплитой

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Пожарные тушили автомобиль Peugeot



Утром 6 февраля в селе Петропаловка Джидинского района Бурятии пожарные тушили автомобиль Peugeot 407.



Когда они прибыли на место, огнём был охвачен моторный отсек.



- Возгорание было потушено в течение 7 минут. В результате пожара выгорел моторный отсек автомобиля на площади 3 кв.м., салон не повреждён, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Как выяснилось, пожар произошёл из-за того, что владелец использовал для обогрева электрическую плитку. Включенный прибор он поставил под двигатель.



