Пожарные тушили автомобиль Peugeot
Утром 6 февраля в селе Петропаловка Джидинского района Бурятии пожарные тушили автомобиль Peugeot 407.
Когда они прибыли на место, огнём был охвачен моторный отсек.
- Возгорание было потушено в течение 7 минут. В результате пожара выгорел моторный отсек автомобиля на площади 3 кв.м., салон не повреждён, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как выяснилось, пожар произошёл из-за того, что владелец использовал для обогрева электрическую плитку. Включенный прибор он поставил под двигатель.
В Бурятии автомобиль загорелся из-за подогрева электроплитой
Происшествия, Фото:
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