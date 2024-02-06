Жителя Бурятии, ударившего мужчину по лицу, оштрафовали

Он нанёс один удар кулаком



Жителя Закаменского района Бурятии, ударившего мужчину по лицу, оштрафовали на пять тысяч рублей.



Инцидент произошёл в ноябре 2023 года. Установлено, что мужчина один раз ударил потерпевшего кулаком по лицу, причинив ему физическую боль.



- Оценив представленные доказательства, суд признал К. виновным в нанесении побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей, - сообщает пресс-служба Закаменского районного суда.



Постановление суда в законную силу пока не вступило.

