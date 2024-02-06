Он нанёс один удар кулаком
Жителя Закаменского района Бурятии, ударившего мужчину по лицу, оштрафовали на пять тысяч рублей.
Инцидент произошёл в ноябре 2023 года. Установлено, что мужчина один раз ударил потерпевшего кулаком по лицу, причинив ему физическую боль.
- Оценив представленные доказательства, суд признал К. виновным в нанесении побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей, - сообщает пресс-служба Закаменского районного суда.
Постановление суда в законную силу пока не вступило.
Жителя Бурятии, ударившего мужчину по лицу, оштрафовали
Происшествия, Фото:
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