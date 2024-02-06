06 февраля

05 февраля

Популярное

Жители Бурятии поймали домушника и сдали полиции

Жители Бурятии поймали домушника и сдали полиции
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вора задержали хозяева дома и соседи

Жители Тарбагатайского района Бурятии сами поймали и сдали полицейским домушника. Им оказался 51-летний житель села Нижний Саянтуй, ранее неоднократно судимый за имущественные и наркопреступления.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, в начале января мужчина на время попросил у знакомой болгарку и электролобзик. Однако инструменты не вернул, а продал на рынке в Улан-Удэ. Звонки же женщины игнорировал и всячески избегал контакта с ней.

Спустя пару недель мужчина совершил ещё одну кражу. Три дня наведывался в строящийся дом в ДНТ.

- Полагая, что хозяева жилища проживают на другом адресе, гражданин днём выносил из помещения стройинструменты и другое имущество: набор автомобильных ключей, автокрепления для перевозки лыж. Их затем за бесценок сдавал в ломбард, - сообщили в министерстве внутренних дел.

При очередной такой «вылазке» вора заметили соседи. Они позвонили владельцам дома, которые находились на работе, сообщили, что по их участку бродит неизвестный.

Хозяева тут же приехали на место. Вместе с соседями они догнали вора, пустившегося наутёк. Мужчина пытался убежать вместе сварочным аппаратом и компрессором для накачки шин.

Граждане позвонили в полицию, а затем передали задержанного приехавшим сотрудникам.

Украденное из дома имущество полицейские изъяли, в том числе, из ломбарда.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В МВД отметили, что подозреваемый нигде не работает и проживает с родителями.
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Бурятии поймали домушника и сдали полиции
Жители Бурятии поймали домушника и сдали полиции
Происшествия, 06.02.2024
Вора задержали хозяева дома и соседи
В Иркутской области лихач на скорости влетел в чужой палисадник
В Иркутской области лихач на скорости влетел в чужой палисадник
Происшествия, 06.02.2024
«Хорошо, что водитель жив. Палисадник то восстановим», - поделилась хозяйка дома
В Бурятии на пожаре в квартире погиб кот
В Бурятии на пожаре в квартире погиб кот
Происшествия, 06.02.2024
Квартира и подъезд оказались сильно задымлены
В Улан-Удэ на Трубачеева отключат тепло и горячую воду
В Улан-Удэ на Трубачеева отключат тепло и горячую воду
Происшествия, 06.02.2024
В Октябрьском районе устранят утечку на теплосетях
Житель Иркутской области «инвестируют» мошенникам крупные суммы
Житель Иркутской области «инвестируют» мошенникам крупные суммы
Происшествия, 06.02.2024
За последние три дня от действий телефонных мошенников пострадали 45 жителей региона
В Бурятии смертельные пожары происходят из-за сигарет и печей
В Бурятии смертельные пожары происходят из-за сигарет и печей
Происшествия, 05.02.2024
Жителям частного сектора советуют проверить отопительные печи
В Иркутске на пожаре в деревянном доме погиб мужчина
Происшествия, 05.02.2024
По предварительным данным, он пользовался неисправным обогревателем
В Улан-Удэ пьяного водителя остановили выстрелами по колёсам
В Улан-Удэ пьяного водителя остановили выстрелами по колёсам
Происшествия, 05.02.2024
После водитель извинился перед сотрудниками ГИБДД
В Бурятии вор, взломавший пункт выдачи заказов, глупо попался
В Бурятии вор, взломавший пункт выдачи заказов, глупо попался
Происшествия, 05.02.2024
Бывший сотрудник пункта подбил на кражу друзей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^