Территорию вокруг здания оцепляли
В Улан-Удэ взрывотехники Росгвардии завершили обследование Дома печати на улице Каландаришвили.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в десятом часу утра сотрудников и посетителей Дома печати эвакуировали, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.
- Поступило анонимное сообщение об угрозе минирования административного здания по улице Каландаришвили. Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию граждан, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Специалисты-взрывотехники ОМОН в ходе осмотра подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Сообщение оказалось ложным.
Взрывотехники обследовали «заминированный» Дом печати в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Территорию вокруг здания оцепляли
Вора задержали хозяева дома и соседи
«Хорошо, что водитель жив. Палисадник то восстановим», - поделилась хозяйка дома
Квартира и подъезд оказались сильно задымлены
В Октябрьском районе устранят утечку на теплосетях
За последние три дня от действий телефонных мошенников пострадали 45 жителей региона
Возбуждено уголовное дело
При пожаре никто не пострадал
Жителям частного сектора советуют проверить отопительные печи
Два человека получили ожоги
По предварительным данным, он пользовался неисправным обогревателем
Дали три года в колонии
После водитель извинился перед сотрудниками ГИБДД
Бывший сотрудник пункта подбил на кражу друзей
На место тут же прибыли росгвардейцы