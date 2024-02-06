Квартира и подъезд оказались сильно задымлены
Ночью 6 февраля в селе Иволгинск в Бурятии произошло возгорание в многоквартирном доме, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Когда пожарные прибыли, пятый этаж был сильно задымлён, горела одна из квартир. До прибытия пожарных из задымлённого подъезда выбрались 20 человек, в том числе двое детей.
Пожар ликвидировали в течение 49 минут. В коридоре квартиры обгорели стена и потолок на общей площади 8 кв.м.
Пожар унёс жизнь домашнего питомца – кот надышался продуктами горения и задохнулся.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрической проводки.
В Бурятии на пожаре в квартире погиб кот
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