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В Улан-Удэ на Трубачеева отключат тепло и горячую воду

В Улан-Удэ на Трубачеева отключат тепло и горячую воду
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В Октябрьском районе устранят утечку на теплосетях

6 февраля в Октябрьском районе Улан-Удэ состоится планируемое отключение отопления и горячего водоснабжения для производства ремонтных работ на тепловых сетях.

Отключат тепло и горячую воду по адресу: ул. Трубачеева, 12, 14, 10; детский сад «Снежинка». Специалисты устранят утечку на тепловой сети, сообщает администрация района.
Октябрьский район Улан-Удэ отключение тепла отключение горячей воды

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