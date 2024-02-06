В Октябрьском районе устранят утечку на теплосетях
6 февраля в Октябрьском районе Улан-Удэ состоится планируемое отключение отопления и горячего водоснабжения для производства ремонтных работ на тепловых сетях.
Отключат тепло и горячую воду по адресу: ул. Трубачеева, 12, 14, 10; детский сад «Снежинка». Специалисты устранят утечку на тепловой сети, сообщает администрация района.
В Улан-Удэ на Трубачеева отключат тепло и горячую воду
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