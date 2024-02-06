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Житель Иркутской области «инвестируют» мошенникам крупные суммы

Житель Иркутской области «инвестируют» мошенникам крупные суммы
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
За последние три дня от действий телефонных мошенников пострадали 45 жителей региона

Работнику промышленного предприятия Иркутска в мессенджере пришло сообщение от руководителя с информацией о том, что с ним свяжется сотрудник силового ведомства по поводу предотвращения мошеннических действий. Спустя несколько минут ему позвонил лжесотрудник и предупредил о служащих банка, которые от имени заявителя оформили займы и открыли счета в нескольких кредитно-финансовых учреждениях, при помощи которых проплачивают деятельность запрещённой в стране организации.

Звонивший пригрозил уголовной ответственностью и обязал сохранять конфиденциальность диалога. Затем собеседник проинструктировал о плане поимке преступников, но для этого требовалось оформить кредит и перевести средства на специальный счёт. Суммарно иркутянин потерял 1 миллион 950 тысяч рублей.

Кроме того, к полицейским обратились обманутые вкладчики. 47-летний вахтовик из Приморского края приехал в Иркутскую область на заработки. В Интернете он наткнулся на объявление о быстром и пассивном заработке. Перейдя по ссылке, мужчина заполнил контактные данные, а после стал ожидать звонка от менеджера. Позвонивший лжеброкер проинструктировал начинающего инвестора и попросил установить несколько специальных приложений для торговли акциями и пополнить виртуальный счёт.

- На протяжении 13 дней мужчина оформлял кредиты и переводил средства на указанные ему счета. Но забрать желаемую прибыль не получилось. Аферисты потребовали оплату комиссии, а потом перестали выходить на связь. Таким образом они похитили у рабочего 2 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Аналогичным методом обманули 46-летнего жителя Тайшета. Он в надежде заработать на инвестициях перевёл сумму в 1 миллион 491 тысячу рублей.

Полицейские просят граждан сохранять бдительность и не доверять незнакомцам по телефону. В случае, если собеседник просит перевести средства для «поимки преступников» на «безопасный» или «резервный счёт», стоит незамедлительно прервать диалог и сообщить в полицию. Так делают только мошенники.


Иркутская область мошенничество

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