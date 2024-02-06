Житель Иркутской области «инвестируют» мошенникам крупные суммы

За последние три дня от действий телефонных мошенников пострадали 45 жителей региона
Работнику промышленного предприятия Иркутска в мессенджере пришло сообщение от руководителя с информацией о том, что с ним свяжется сотрудник силового ведомства по поводу предотвращения мошеннических действий. Спустя несколько минут ему позвонил лжесотрудник и предупредил о служащих банка, которые от имени заявителя оформили займы и открыли счета в нескольких кредитно-финансовых учреждениях, при помощи которых проплачивают деятельность запрещённой в стране организации.
Звонивший пригрозил уголовной ответственностью и обязал сохранять конфиденциальность диалога. Затем собеседник проинструктировал о плане поимке преступников, но для этого требовалось оформить кредит и перевести средства на специальный счёт. Суммарно иркутянин потерял 1 миллион 950 тысяч рублей.
Кроме того, к полицейским обратились обманутые вкладчики. 47-летний вахтовик из Приморского края приехал в Иркутскую область на заработки. В Интернете он наткнулся на объявление о быстром и пассивном заработке. Перейдя по ссылке, мужчина заполнил контактные данные, а после стал ожидать звонка от менеджера. Позвонивший лжеброкер проинструктировал начинающего инвестора и попросил установить несколько специальных приложений для торговли акциями и пополнить виртуальный счёт.
- На протяжении 13 дней мужчина оформлял кредиты и переводил средства на указанные ему счета. Но забрать желаемую прибыль не получилось. Аферисты потребовали оплату комиссии, а потом перестали выходить на связь. Таким образом они похитили у рабочего 2 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Аналогичным методом обманули 46-летнего жителя Тайшета. Он в надежде заработать на инвестициях перевёл сумму в 1 миллион 491 тысячу рублей.
Полицейские просят граждан сохранять бдительность и не доверять незнакомцам по телефону. В случае, если собеседник просит перевести средства для «поимки преступников» на «безопасный» или «резервный счёт», стоит незамедлительно прервать диалог и сообщить в полицию. Так делают только мошенники.
Житель Иркутской области «инвестируют» мошенникам крупные суммы
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 06.02.2024
За последние три дня от действий телефонных мошенников пострадали 45 жителей региона
Происшествия, 06.02.2024
Возбуждено уголовное дело
При пожаре никто не пострадал
Жителям частного сектора советуют проверить отопительные печи
Два человека получили ожоги
По предварительным данным, он пользовался неисправным обогревателем
Дали три года в колонии
После водитель извинился перед сотрудниками ГИБДД
Бывший сотрудник пункта подбил на кражу друзей
На место тут же прибыли росгвардейцы
Пассажир легковушки находится в тяжёлом состоянии
В аварии пострадали два человека
Он остался дома один и закрылся изнутри на щеколду
Его обвиняют в изнасиловании трёх женщин
Уголовное дело возбудили на сотрудника управления капстроительства