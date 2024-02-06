У жителя Бурятии изъяли банку с патронами

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте

Возбуждено уголовное дело



У жителя Северо-Байкальского района Бурятии изъяли банку с патронами. Мужчину задержали транспортные полицейские во время рейда на льду реки Янчуй на расстоянии 35 км от посёлка Новый Уоян.



У мужчины изъяли 19 патронов калибра 7,62х39 мм.



- Разрешения правоохранительных органов на приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов он не имел. Ранее он был ранее судим за аналогичное преступление. В настоящее время патроны изъяты правоохранителями из незаконного оборота, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение боеприпасов». Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

