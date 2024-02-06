Возбуждено уголовное дело
У жителя Северо-Байкальского района Бурятии изъяли банку с патронами. Мужчину задержали транспортные полицейские во время рейда на льду реки Янчуй на расстоянии 35 км от посёлка Новый Уоян.
У мужчины изъяли 19 патронов калибра 7,62х39 мм.
- Разрешения правоохранительных органов на приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов он не имел. Ранее он был ранее судим за аналогичное преступление. В настоящее время патроны изъяты правоохранителями из незаконного оборота, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение боеприпасов». Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
У жителя Бурятии изъяли банку с патронами
Происшествия, Фото:
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