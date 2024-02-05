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В Улан-Удэ изъяли наркотики у чересчур болтливого мужчины

В Улан-Удэ изъяли наркотики у чересчур болтливого мужчины
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
На место тут же прибыли росгвардейцы

Ночью в Улан-Удэ росгвардейцы, которые патрулировали улицу Гагарина, получили вызов в бар. Очевидцы сообщили, что один из посетителей рассказывает всем о том, что у него при себе наркотики.

Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место и на выходе из бара остановили того самого мужчину. Из кармана его толстовке выпирал пакет.

- В ходе установления личности и осмотра задержанный сознался, что при нем есть запрещённые вещества. Он выложил на капот служебного автомобиля полиэтиленовый пакет с растительной массой с характерным запахом дикорастущей конопли, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Задержанный – 36-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Его доставили в полицию. Позже экспертиза установила, что изъятое – это около 300 гр гашиша.

По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.
наркотики Росгвардия

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