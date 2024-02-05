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В Братске водитель Toyota Probox погиб в столкновении с лесовозом

В Братске водитель Toyota Probox погиб в столкновении с лесовозом
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Пассажир легковушки находится в тяжёлом состоянии

Утром 4 февраля в Братске на автодороге Речпорт – Чекановский лобовое столкновение автомобиля Toyota Probox и гружёного лесовоза Scania. После удара с большегрузом иномарка загорелась.

- Предварительно установлено, что авария произошла в результате выезда иномарки на полосу встречного движения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В результате ДТП на месте погиб водитель легкового автомобиля. Пассажир, находившийся в салоне Toyota Probox, в тяжёлом состоянии госпитализирован.


Проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.



ДТП смерть

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