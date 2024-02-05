В Улан-Удэ эвакуировали пять человек из горящего дома





Вечером 4 февраля произошёл пожар в квартире на пятом этаже многоквартирного жилого дома на улице Октябрьская в Улан-Удэ.На место происшествия направился личный состав Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Звеньями газодымозащитной службы эвакуированы пять человек, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.Пожар полностью ликвидирован на общей площади 20 квадратных метров.К счастью, обошлось без пострадавших.