04 февраля

03 февраля

02 февраля

Популярное

Случаи возгораний автомобилей участились в Бурятии

Случаи возгораний автомобилей участились в Бурятии
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
На этой неделе произошло восемь таких пожаров

В Бурятии участились случаи возгорания автомобилей, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

- За эту неделю сотрудники экстренного ведомства потушили восемь транспортных средств. В большинстве случаев причиной пожара стало аварийный режим работы электропроводки, - уточнили в ведомстве.

С наступлением морозов возгорания автомобилей и гаражей происходят чаще, чем обычно. Автомобилист, как правило, сами пренебрегают правилами пожарной безопасности.

Водителей просят своевременно обслуживать машину в специализированных автосервисах, следить за её техническим состояние, иметь в автомобиле углекислотный огнетушитель и научиться им пользоваться. 
пожар автомобили

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Случаи возгораний автомобилей участились в Бурятии
Случаи возгораний автомобилей участились в Бурятии
Происшествия, 04.02.2024
На этой неделе произошло восемь таких пожаров
На пожаре в Ангарске погиб 55-летний мужчина
На пожаре в Ангарске погиб 55-летний мужчина
Происшествия, 03.02.2024
Причиной трагического пожара могла стать сигарета 
В Бурятии оператора связи оштрафовали на 600 тысяч за звонок от мошенников
В Бурятии оператора связи оштрафовали на 600 тысяч за звонок от мошенников
Происшествия, 03.02.2024
Жительнице республике позвонили с подменного номера 
В Иркутске на пожаре в пятиэтажке спасли двух человек
Происшествия, 02.02.2024
Одного из них с ожогами отправили в больницу
Улан-удэнец «заминировал» отделы полиции в Санкт-Петербурге
Улан-удэнец «заминировал» отделы полиции в Санкт-Петербурге
Происшествия, 02.02.2024
Он сообщил о якобы заложенных там бомбах по телефону
В Бурятии будут судить мужчину, застрелившего двоюродного брата
В Бурятии будут судить мужчину, застрелившего двоюродного брата
Происшествия, 02.02.2024
Обвиняемый специально сходил за своим охотничьим ружьём
Неравнодушный улан-удэнец выследил пьяного водителя
Неравнодушный улан-удэнец выследил пьяного водителя
Происшествия, 02.02.2024
Сильно пьяный автомобилист приехал прямо на автомойку
Иркутский детсад проверяют из-за видео с грубым отношением к ребёнку
Иркутский детсад проверяют из-за видео с грубым отношением к ребёнку
Происшествия, 02.02.2024
Плачущего ребёнка подняли из постели прямо за шею

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^