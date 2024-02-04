В Бурятии альпинист повредил ногу на замёрзшем водопаде











В Тункинском районе Бурятии спасатели эвакуировали 38-летнего мужчину, который сильно повредил ногу на водопаде. Инцидент произошёл 4 февраля, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.- В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в горах Тункинского района, в местности реки Кынгырга, у водопада получил травму мужчина 1985 года рождения, - говорится в сообщении.Выяснилось, что компания из пяти человек занималась альпинизмом. Они поднимались вверх по замёрзшему водопаду, когда мужчина поскользнулся и упал вниз. Он травмировал ногу и не мог передвигаться самостоятельно.Прибывшие спасатели сперва наложили на травмированную ногу шину. Затем с помощью других альпинистов переложили мужчину на носилки, закрепив страховкой.По сложной скалистой местности пешком пострадавшего вынесли в село Аршан, где передали бригаде врачей.