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В Бурятии альпинист повредил ногу на замёрзшем водопаде

В Бурятии альпинист повредил ногу на замёрзшем водопаде
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Его эвакуировали спасатели

В Тункинском районе Бурятии спасатели эвакуировали 38-летнего мужчину, который сильно повредил ногу на водопаде. Инцидент произошёл 4 февраля, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

- В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в горах Тункинского района, в местности реки Кынгырга, у водопада получил травму мужчина 1985 года рождения, - говорится в сообщении.

Выяснилось, что компания из пяти человек занималась альпинизмом. Они поднимались вверх по замёрзшему водопаду, когда мужчина поскользнулся и упал вниз. Он травмировал ногу и не мог передвигаться самостоятельно.

Прибывшие спасатели сперва наложили на травмированную ногу шину. Затем с помощью других альпинистов переложили мужчину на носилки, закрепив страховкой.

По сложной скалистой местности пешком пострадавшего вынесли в село Аршан, где передали бригаде врачей.

 

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