Полиция проводит проверку
Вечером 31 января в Прибайкальском районе в больницу поступил 9-месячный малыш с обморожением рук и ног. Сейчас ребёнок в отделении анестезиологии и реанимации детской республиканской клинической больницы (ДРКБ), сообщается в местной группе «Прибайкалье-инфо. 24/7». В больнице отмечают, что угрожающих факторов для жизни нет, проведение оперативного вмешательства не требуется.
- Назначена консервативная терапия. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Какая-либо помощь со стороны жителей республики не требуется, - процитировали в группе ДРКБ.
Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку. В республиканском МВД отметили, что семья полная, благополучная, на учёте в ПДН не состоит.
- Обстоятельства происшествия уточняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в МВД по РБ.
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина сообщила, что персонал больницы делает всё возможное для малыша. Старший ребёнок находится в социальном учреждении.
- С начала года это уже второе серьёзное ЧП с детьми в Прибайкальском районе. Будем выезжать в район для оценки полноты работы органов системы профилактики, - отметила Наталья Ганькина.
В Бурятии 9-месячный малыш попал в больницу с обморожением
Происшествия, Фото:
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