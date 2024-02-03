На пожаре в Ангарске погиб 55-летний мужчина

Причиной трагического пожара могла стать сигарета
Вечером 2 февраля произошёл пожар в 271 квартале Ангарска. На место оперативно прибыли два пожарных расчёта.
На момент их прибытия горела квартира на втором этаже пятиэтажного дома. Из дома самостоятельно эвакуировались девять жильцов. В подъезде наблюдалось слабое задымление.
- Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу при помощи спасательных устройств были спасены четыре человека. Вскрыв дверь квартиры, пожарные обнаружили на полу кухни мужчину. Погибшим оказался хозяин квартиры 1968 года рождения, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Сгорели вещи на площади пять квадратных метров. Квартира закопчена по всей площади.
Причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.
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