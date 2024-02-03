Женщина хотела заработать на инвестициях
Жительница Шелеховского района наткнулась в интернете на объявление о дополнительном заработке. Женщина заполнила анкету с контактными данными и стала ждать звонка от «менеджера» инвестиционной компании.
- Нашла объявление о заработке, практически ничего не делая. Инвестировать надо. Позвонили, сначала один молодой человек, потом второй, ну а потом я уже связалась с женщиной, с которой мы вели всё это, - рассказала пенсионерка.
Сперва с ней связался «брокер», затем «технический специалист», который помог установить необходимые приложения. Когда пенсионерка вложила 12 тысяч рублей, то сумма на её виртуальном счёте выросла до 130 долларов США. «Помощник менеджера» проинструктировала её об алгоритме совершения сделок и предложила увеличить сумму для более высокого дохода.
Чтобы убедить 69-летнюю женщину, мошенники позволили ей вывести прибыль 27 тысяч рублей, а затем отправили письмо о необходимости оформить страховку.
- За несвоевременное прочтение сообщения от «представителей» инвестиционного дома аферисты пригрозили ей штрафными санкциями в виде блокировки активов и потребовали сумму для разморозки счета в размере 200 тысяч рублей. Отправив деньги на продиктованные реквизиты, ей вновь поступило указание перевести аналогичную сумму для оплаты услуг по выводу средств, тогда она прервала диалог и обратилась в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Суммарно телефонным мошенникам удалось украсть 900 тысяч рублей.
С помощью «заработка» женщина хотела раздать свои долги, помочь дочери с кредитами. Но после случившегося призывает «никому не верить»: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке!».
В Иркутской области пенсионерка перевела лжеброкерам почти миллион
Происшествия, Фото:
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