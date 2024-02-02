В Иркутске на пожаре в пятиэтажке спасли двух человек

Одного из них с ожогами отправили в больницу



Днём 2 февраля в Иркутске произошёл пожар в пятиэтажном панельном доме на улице Помяловского. Горела квартира на четвёртом этаже.



Сообщение в пожарную часть поступило в 14:36. На место были направлены шесть единиц пожарной техники с автолестницей. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 18 человек.



Очевидцы сообщили о том, что в квартире находится человек. Из окна мужчина звал на помощь.



Пожарным пришлось вскрывать запертую изнутри дверь.



- Звеном газодымозащитной службы из квартиры был эвакуирован пострадавший: 64 летний мужчина получил ожоги и был госпитализирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



Ещё одного мужчину из квартиры спасли по пожарной лестнице через балкон. От госпитализации он отказался.



В 15:22 открытый огонь ликвидировали на площади 43 квадратных метра.



На месте работают дознаватели МЧС. По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожности при курении.

