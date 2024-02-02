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Улан-удэнец «заминировал» отделы полиции в Санкт-Петербурге

Улан-удэнец «заминировал» отделы полиции в Санкт-Петербурге
Происшествия, 
Он сообщил о якобы заложенных там бомбах по телефону

42-летний житель бурятской столицы заявил о минировании отделов полиции в Калининском районе Санкт-Петербурга. По данным питерских СМИ, всё произошло утром в минувший четверг, 1 февраля. Сообщение о якобы заложенных бомбах, которое поступило в экстренную службу 112 в Бурятии, передали сотрудникам правоохранительных органов в северной столице.

Позже выяснилось, что номер, с которого звонили, принадлежит улан-удэнцу.  По данным некоторых изданий, он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. 

В тот же день на электронную почту различных организаций Питера прислали пять сообщений о «минировании» девяти объектов, включая семь административных и два образовательных. Из одной школы эвакуировали 968 человек. Никаких опасных предметов нигде не обнаружили. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
минирование Санкт-Петербург

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