Обвиняемый специально сходил за своим охотничьим ружьём
В суд ушло уголовное дело 50-летнего жителя Кабанского района Бурятии, обвиняемого в убийстве двоюродного брата.
Как сообщал «Байкал-Dailу», всё произошло в декабре 2023 года в селе Закалтус. Установлено, что в течение дня мужчина распивал алкоголь с родственниками в доме своего дяди.
Ночью пьяные двоюродные братья поругались и стали оскорблять друг друга. Ссора переросла в потасовку.
После этого пьяный мужчина сходил домой за охотничьим ружьём, вернулся с ним обратно и выстрелил с близкого расстояния родственнику в грудь. 49-летней потерпевший скончался на месте.
- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Максимальная санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» - 15 лет лишения свободы.
В Бурятии будут судить мужчину, застрелившего двоюродного брата
Происшествия, Фото:
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