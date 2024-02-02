Её тушат пять человек
Днём 2 февраля в Селенгинском районе Бурятии произошёл пожар. Там вспыхнула крыша котельной, расположенной на территории Загустайского дацана.
К тушению привлекли пятерых сотрудников пожарно-спасательной части № 40, задействовать пришлось две единицы техники, Угрозы соседним строениям нет, сообщает «Селенга-инфо.24/7».
Позже стало известно, что возгорание ликвидировали. По предварительным данным, пламя уничтожило крышу на площади в 81 квадратный метр. Предварительная причина – короткое замыкание проводки.
В Бурятии загорелась котельная дацана
Происшествия, Фото:
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