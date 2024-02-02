В Бурятии загорелась котельная дацана

Её тушат пять человек



Днём 2 февраля в Селенгинском районе Бурятии произошёл пожар. Там вспыхнула крыша котельной, расположенной на территории Загустайского дацана.



К тушению привлекли пятерых сотрудников пожарно-спасательной части № 40, задействовать пришлось две единицы техники, Угрозы соседним строениям нет, сообщает «Селенга-инфо.24/7».



Позже стало известно, что возгорание ликвидировали. По предварительным данным, пламя уничтожило крышу на площади в 81 квадратный метр. Предварительная причина – короткое замыкание проводки.