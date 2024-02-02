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На пожаре в частном доме в Улан-Удэ погиб мужчина

На пожаре в частном доме в Улан-Удэ погиб мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
За минувшие сутки пожары унесли жизни троих человек

Об этом ещё одном смертельном пожаре, произошедшем накануне, 1 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

42-летний мужчина погиб в частном доме в СНТ «Талецкий» в Улан-Удэ. Пожар произошёл вечером.

Когда пожарные прибыли на место, жилой дом был уже полностью охвачен огнём. Возгорание потушили на площади 70 кв. метров.

- В ходе тушения в доме был обнаружено тело мужчины 1981 г.р. без признаков жизни, - сообщили в Главном управлении МЧС.

Предварительная причина трагедии уже установлена – это неисправность отопительной печи и дымохода.

Как сообщал «Байкал-Dailу», ещё два пожара, на которых погибли люди, произошли накануне в селе Турунтаево Прибайкальского района и Танхое Кабанского района.

В Турунтаево в своём доме погибла 69-летняя женщина. Её тело обнаружили на полу, возле входной двери. Вероятно, женщина пыталась выбраться, но не успела открыть дверь и задохнулась.

В МЧС уточнили, что предварительная причина пожара – неосторожность при курении.



По той же причине произошла трагедия в Танхое. 35-летний мужчина устроил пожар в квартире, уснув пьяным с зажжённой сигаретой. Он так и не проснулся и скончался во сне от отравления продуктами горения.

Из пятиквартирного дома самостоятельно эвакуировались восемь человек, включая ребёнка.



Всего с начала 2024 года в Бурятии произошло около 200 возгораний. 15 человек погибли, ещё 19 пострадали.

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