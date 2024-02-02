За минувшие сутки пожары унесли жизни троих человек
Об этом ещё одном смертельном пожаре, произошедшем накануне, 1 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
42-летний мужчина погиб в частном доме в СНТ «Талецкий» в Улан-Удэ. Пожар произошёл вечером.
Когда пожарные прибыли на место, жилой дом был уже полностью охвачен огнём. Возгорание потушили на площади 70 кв. метров.
- В ходе тушения в доме был обнаружено тело мужчины 1981 г.р. без признаков жизни, - сообщили в Главном управлении МЧС.
Предварительная причина трагедии уже установлена – это неисправность отопительной печи и дымохода.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ещё два пожара, на которых погибли люди, произошли накануне в селе Турунтаево Прибайкальского района и Танхое Кабанского района.
В Турунтаево в своём доме погибла 69-летняя женщина. Её тело обнаружили на полу, возле входной двери. Вероятно, женщина пыталась выбраться, но не успела открыть дверь и задохнулась.
В МЧС уточнили, что предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
По той же причине произошла трагедия в Танхое. 35-летний мужчина устроил пожар в квартире, уснув пьяным с зажжённой сигаретой. Он так и не проснулся и скончался во сне от отравления продуктами горения.
Из пятиквартирного дома самостоятельно эвакуировались восемь человек, включая ребёнка.
Всего с начала 2024 года в Бурятии произошло около 200 возгораний. 15 человек погибли, ещё 19 пострадали.
На пожаре в частном доме в Улан-Удэ погиб мужчина
Происшествия, Фото:
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