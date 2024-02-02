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В Забайкалье работницу животноводческой стоянки осудили за убийство

В Забайкалье работницу животноводческой стоянки осудили за убийство
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Она зарезала мужчину в ходе пьяной ссоры

В Забайкальском крае предстала перед судом 39-летняя жительница города Шилка, зарезавшая знакомого кухонным ножом.

Расправа произошла 16 сентября 2023 года на животноводческой стоянке в пади Далахай в Шилкинском районе.

- Работница стоянки в ходе совместного распития спиртного поссорилась со своим знакомым. После кухонным ножом нанесла не менее трёх ударов в область жизненно важных органов потерпевшего, от которых последний скончался на месте, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Суд приговорил подсудимую к 8 годам в исправительной колонии общего режима с дальнейшим ограничением свободы на один год.

Приговор в законную силу пока не вступил.
убийство

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