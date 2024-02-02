Улан-удэнцы ударились в панику из-за незнакомца, преследовавшего ребёнка



Эту историю рассказала в местном паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» жительница бурятской столицы. За её сыном, который направлялся домой после бассейна, увязался неизвестный. Он зашёл вместе с мальчиком в подъезд и начал подниматься следом по лестнице, хотя в доме есть лифт.



На пятом этаже ребёнок заметил это. По словам матери, он «помчался до квартиры, позвонил в дверь и ворвался домой с ужасной истерикой». Мальчик не выпустил женщину в подъезд.



Улан-удэнка заявила, что уже обратилась в полицию. Приехал участковый, который взял показания. Таинственного преследователя хотят отследить по камерам.



Как отмечает «Весь Улан-Удэ», это уже не первый случай подобный случай, который произошёл в 18-20 квартале. В МВД по Бурятии «Байкал-Daily» пообещали прокомментировать ситуацию позднее.



