Улан-удэнцы ударились в панику из-за незнакомца, преследовавшего ребёнка

Эту историю рассказала в местном паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» жительница бурятской столицы. За её сыном, который направлялся домой после бассейна, увязался неизвестный. Он зашёл вместе с мальчиком в подъезд и начал подниматься следом по лестнице, хотя в доме есть лифт.
На пятом этаже ребёнок заметил это. По словам матери, он «помчался до квартиры, позвонил в дверь и ворвался домой с ужасной истерикой». Мальчик не выпустил женщину в подъезд.
Улан-удэнка заявила, что уже обратилась в полицию. Приехал участковый, который взял показания. Таинственного преследователя хотят отследить по камерам.
Как отмечает «Весь Улан-Удэ», это уже не первый случай подобный случай, который произошёл в 18-20 квартале. В МВД по Бурятии «Байкал-Daily» пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
Горожане, особенно те, у которых есть дети, ударились в панику. Многие теперь вообще боятся выпускать их из дома. Впрочем, некоторые предположили, что мужчина живёт в той же многоэтажке и просто возвращался домой. «Скоро уже от всех одиноких мужиков, идущих домой, будут шарахаться», – рассудили интернет-пользователи.
В сообществе «Аноним 03» во «ВКонтакте» тем временем заговорили о некоем маньяке, который «завёлся» в Улан-Удэ. Пока всё только на уровне слухов, но очевидцы уверяют, что он разгуливает по городу то ли в длинном пальто, то ли в пуховике.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в декабре 2023 года улан-удэнские полицейские задержали мужчину, сильно испугавшего двух девочек тем, что преследовал их. Одну он «проводил» от остановки «Центральный рынок» до школы, вторую – до дома. В отделе полиции задержанный отрицал наличие дурных намерений.
В сообществе «Аноним 03» во «ВКонтакте» тем временем заговорили о некоем маньяке, который «завёлся» в Улан-Удэ. Пока всё только на уровне слухов, но очевидцы уверяют, что он разгуливает по городу то ли в длинном пальто, то ли в пуховике.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в декабре 2023 года улан-удэнские полицейские задержали мужчину, сильно испугавшего двух девочек тем, что преследовал их. Одну он «проводил» от остановки «Центральный рынок» до школы, вторую – до дома. В отделе полиции задержанный отрицал наличие дурных намерений.