Находящийся в розыске житель Бурятии при задержании путался в дате рождения

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Задержали его бдительные росгвардейцы



Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Железнодорожном районе Улан-Удэ обратили внимание на мужчину с сумкой. Он распивал алкоголь во дворе жилого дома.



Росгвардейцы подошли к нему и стали устанавливать личности.



- Однако при установлении личности гражданин пытался ввести в заблуждение сотрудников и неправильно называл свои личные данные, путался в дате и месте рождения, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



В итоге подозрительного гражданина доставили в полицию. Там с него сняли отпечатки пальцев. При проверке по информационной базе данных выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске.



32-летний ранее неоднократно судимый житель Бурятии был объявлен в федеральный розыск как лицо, скрывшееся от органов дознания. Мужчина подозревается в угрозе убийством в Иркутске. Скоро его передадут инициатору розыска.

