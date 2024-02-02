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Находящийся в розыске житель Бурятии при задержании путался в дате рождения

Находящийся в розыске житель Бурятии при задержании путался в дате рождения
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Задержали его бдительные росгвардейцы

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Железнодорожном районе Улан-Удэ обратили внимание на мужчину с сумкой. Он распивал алкоголь во дворе жилого дома.

Росгвардейцы подошли к нему и стали устанавливать личности.

- Однако при установлении личности гражданин пытался ввести в заблуждение сотрудников и неправильно называл свои личные данные, путался в дате и месте рождения, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

В итоге подозрительного гражданина доставили в полицию. Там с него сняли отпечатки пальцев. При проверке по информационной базе данных выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске.

32-летний ранее неоднократно судимый житель Бурятии был объявлен в федеральный розыск как лицо, скрывшееся от органов дознания. Мужчина подозревается в угрозе убийством в Иркутске. Скоро его передадут инициатору розыска.
Росгвардия федеральный розыск

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