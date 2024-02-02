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В Иркутской области пенсионер погиб из-за неисправной печки

В Иркутской области пенсионер погиб из-за неисправной печки
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Тело пожилого мужчины обнаружили на полу

1 февраля на улице Трифонова в городе Зима загорелся частный дом. На момент прибытия пожарных горел деревянный дом, дым шёл из-под кровли.

- Звено газодымозащитной службы в кухне на полу обнаружило погибшего 84-летнего мужчину, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

В течение десяти минут пожарные потушили открытый огонь. Повреждён пол на площади пять квадратных метров.

По предварительной версии, причиной трагического пожара стала неисправная печка. 
пожар смерть

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