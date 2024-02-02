Тело пожилого мужчины обнаружили на полу
1 февраля на улице Трифонова в городе Зима загорелся частный дом. На момент прибытия пожарных горел деревянный дом, дым шёл из-под кровли.
- Звено газодымозащитной службы в кухне на полу обнаружило погибшего 84-летнего мужчину, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В течение десяти минут пожарные потушили открытый огонь. Повреждён пол на площади пять квадратных метров.
По предварительной версии, причиной трагического пожара стала неисправная печка.
В Иркутской области пенсионер погиб из-за неисправной печки
Происшествия, Фото:
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