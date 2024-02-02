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Уснул и не проснулся: Стали известны подробности смертельного пожара в Бурятии

Уснул и не проснулся: Стали известны подробности смертельного пожара в Бурятии
Происшествия,  Фото:Кабанск-инфо.24/7»
Жизнь 35-летнего мужчины унесла непотушенная сигарета

В республиканском агентстве ГО и ЧС рассказали подробности пожара, который произошёл вечером 1 февраля в кабанском селе Танхой. Там вспыхнул пятиквартирный одноэтажный дом. Сообщение о возгорании поступило в центральный пункт пожарной связи.

На место отправились сотрудники дежурного караула 2-го Кабанского отряда ГПС Бурятии. Поскольку ближайшая пожарная часть находится в 46 километрах от села, к тушению первыми подключились трое сотрудников Байкальского природного заповедника.

К моменту приезда пожарных в доме было сильное задымление. Возгорание началось в одной из квартир. Из жилого здания самостоятельно эвакуировались 8 человек, включая ребёнка.
 
При тушении работник резервата обнаружил 35-летнего хозяина квартиры, который уже не подавал признаков жизни. Мужчина лежал на диване.

Пожар потушили за 11 минут. Огонь повредил стену на площади в 4 квадратных метра. Предварительная причина – неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения. Ранее сообщалось, что к возгоранию привело неосторожное обращение с печным отоплением.
пожар смерть курение

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