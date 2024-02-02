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В Улан-Удэ «Мазда» врезалась в автобус «Волгабас»

В Улан-Удэ «Мазда» врезалась в автобус «Волгабас»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водитель легковушки не уступила дорогу

Накануне, 1 февраля, в Улан-Удэ произошло ДТП с участием муниципального автобуса «Волгабас». На улице Гагарина в него врезался автомобиль «Мазда Демио».

- Около 3 часов дня в 44-летняя водитель автомобиля «Мазда Демио» при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автобусом «Волгабас» под управлением 51-летнего мужчины, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате аварии пострадала 29-летняя пассажирка легковушки. Её доставили в больницу.



Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее ДТП с участием «Волгабаса» было зарегистрировано в сентябре 2023 года. Тогда водитель «Нивы» также не уступил дорогу автобусу, а в результате аварии пострадала пожилая пассажирка общественного транспорта.



ДТП автобус общественный транспорт

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