В Улан-Удэ «Мазда» врезалась в автобус «Волгабас»









Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее ДТП с участием «Волгабаса»







Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее ДТП с участием «Волгабаса» было зарегистрировано в сентябре 2023 года . Тогда водитель «Нивы» также не уступил дорогу автобусу, а в результате аварии пострадала пожилая пассажирка общественного транспорта.

Накануне, 1 февраля, в Улан-Удэ произошло ДТП с участием муниципального автобуса «Волгабас». На улице Гагарина в него врезался автомобиль «Мазда Демио».- Около 3 часов дня в 44-летняя водитель автомобиля «Мазда Демио» при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автобусом «Волгабас» под управлением 51-летнего мужчины, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.В результате аварии пострадала 29-летняя пассажирка легковушки. Её доставили в больницу.