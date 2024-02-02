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В Бурятии осудили лихача, по вине которого погиб водитель мопеда

В Бурятии осудили лихача, по вине которого погиб водитель мопеда
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Он отправится в колонию общего режима

Суд приговорил к 7 годам лишения свободы лихача, по вине которого в Кабанском районе Бурятии погиб водитель мопеда.

Смертельное ДТП произошло в июне 2022 года. Житель Красноярского края управлял автомобилем «Мерседес», находясь в состоянии алкогольного опьянения. На федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе водитель мчался со скоростью 107 км/ч. Не рассчитав дистанцию до движущегося впереди мопеда, он врезался в него. Водитель мопед получил тяжёлые травмы и скончался.

Лихач признан виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК).

- Кабанский районный суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Также осуждённого лишили водительских прав на 2 года 10 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.
ДТП смерть

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