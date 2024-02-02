Он отправится в колонию общего режима
Суд приговорил к 7 годам лишения свободы лихача, по вине которого в Кабанском районе Бурятии погиб водитель мопеда.
Смертельное ДТП произошло в июне 2022 года. Житель Красноярского края управлял автомобилем «Мерседес», находясь в состоянии алкогольного опьянения. На федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе водитель мчался со скоростью 107 км/ч. Не рассчитав дистанцию до движущегося впереди мопеда, он врезался в него. Водитель мопед получил тяжёлые травмы и скончался.
Лихач признан виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК).
- Кабанский районный суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Также осуждённого лишили водительских прав на 2 года 10 месяцев.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В Бурятии осудили лихача, по вине которого погиб водитель мопеда
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он отправится в колонию общего режима
Сам котик не успел выбраться из горящего дома
Он не заметил трещину на поверхности озера
Он наехал на электроопоры
При пожаре погиб 35-летний мужчина
Мужчине дважды давали отсрочку, но он не исправился
Мужчину нашли и заключили под стражу
Она получила реальный срок с отсрочкой
Момент поджога попал на видео
Люди продолжают верить, что смогут получить большие деньги за короткий срок
ДТП произошло на одной из самых «загруженных» улиц
Едкий дым быстро заполонил подъезд
В республике опять произошло землетрясение
Часть денег он потратил на гашение долга
За вечер в краевом центре и пригороде произошло три пожара