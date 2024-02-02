В Иркутской области кот Иннокентий погиб, спасая свою хозяйку на пожаре









Кот Иннокентий спас 83-летнюю хозяйку ценой своей жизни в посёлке Усть-Ордынский Иркутской области.Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пожар в двухквартирном деревянном доме произошёл ночью 30 января. Из-за короткого замыкания электропроводки на веранде началось возгорание.Пожилая женщина, скорее всего бы, не проснулась, если бы не её питомец Кеша.- Когда случился пожар, я спала. Кот, почувствовав неладное, начал громко мяукать рядом с кроватью и даже проявил настойчивость, когда я попыталась его прогнать. Пришлось встать и пойти за ним. Открыв входную дверь, я увидела, что горит веранда. Запаниковала, но успела выбежать из дома. Я была уверена, что кот выскочил передо мной, - рассказала хозяйка квартиры Валентина Фёдоровна.Соседи услышали крики о помощи и вызвали пожарных. К сожалению, маленький герой – кот Кеша – был найден погибшим в ходе тушения пожара.Пожарные потушили открытый огонь за полчаса. Повреждены кровля жилого дома, веранда и стены внутри квартиры. Общая площадь пожара составила 77 квадратных метров.