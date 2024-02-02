На севере Бурятии мужчина на «Ниве» едва не провалился в Байкал





Этот инцидент произошёл в Северо-Байкальском районе. Автомобиль «Нива» частично провалился под лёд на священном озере. Как выяснилось, местный житель ехал по несанкционированной ледовой переправе в верхнем изголовье Байкала и не увидел трещину на поверхности. Ночью она разошлась и слегка затянулась.



Мужчина среагировал уже в последний момент. В итоге «Нива» угодила в трещину передним правым колесом. Сельчанину пришли на подмогу и с помощью троса вызволили машину из западни.



С автомобилистом на месте провели профилактическую беседу. В группе «Северобайкалье-инфо.24/7» напомнили, что в районе нет оборудованных автозимников, а выезд на лёд запрещён и опасен для жизни.



