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На севере Бурятии мужчина на «Ниве» едва не провалился в Байкал

На севере Бурятии мужчина на «Ниве» едва не провалился в Байкал
Происшествия,  Фото:«Северобайкалье-инфо.24/7»
Он не заметил трещину на поверхности озера

Этот инцидент произошёл в Северо-Байкальском районе. Автомобиль «Нива» частично провалился под лёд на священном озере. Как выяснилось, местный житель ехал по несанкционированной ледовой переправе в верхнем изголовье Байкала и не увидел трещину на поверхности. Ночью она разошлась и слегка затянулась.
 
Мужчина среагировал уже в последний момент. В итоге «Нива» угодила в трещину передним правым колесом. Сельчанину пришли на подмогу и с помощью троса вызволили машину из западни.

С автомобилистом на месте провели профилактическую беседу. В группе «Северобайкалье-инфо.24/7» напомнили, что в районе нет оборудованных автозимников, а выезд на лёд запрещён и опасен для жизни. 

Кстати, подобный случай произошёл накануне в Баргузинском районе, где под лёд частично ушёл внедорожник. Водитель попросту проигнорировал запрещающие знаки и объехал преграждающие снежные валы. Он вместе с пассажирами успел выйти из авто.

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