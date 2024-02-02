В Бурятии в загоревшемся доме обнаружили труп

При пожаре погиб 35-летний мужчина
Всё произошло поздним вечером 1 февраля в кабанском посёлке Танхой. Там вспыхнул пятиквартирный одноэтажный дом. Загоревшуюся жилую постройку принялись тушить представители Байкальского государственного биосферного заповедника. На место отправились и сотрудники двух пожарных частей – № 30 и 27.
Уже при тушении в одной из квартир обнаружили тело мужчины 1988 года рождения. Возгорание ликвидировали. Предварительная причина – неосторожное обращение с печным отоплением, сообщает «Кабанск-инфо.24/7».
По словам главы сельского поселения «Танхойское» Марины Титорук, всего в доме проживали восемь человек, включая погибшего.
- Проведён поквартирный обход. Расселение не требуется. Остальные четыре квартиры и кровля не пострадали, – отметила Титорук.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также 1 февраля на пожаре погибла 69-летняя жительница села Турунтаево. Её тело пожарные нашли на полу у входной двери
.
Сам котик не успел выбраться из горящего дома
Он не заметил трещину на поверхности озера
Он наехал на электроопоры
При пожаре погиб 35-летний мужчина
Мужчине дважды давали отсрочку, но он не исправился
Мужчину нашли и заключили под стражу
Она получила реальный срок с отсрочкой
Момент поджога попал на видео
Люди продолжают верить, что смогут получить большие деньги за короткий срок
ДТП произошло на одной из самых «загруженных» улиц
Едкий дым быстро заполонил подъезд
В республике опять произошло землетрясение
Часть денег он потратил на гашение долга
За вечер в краевом центре и пригороде произошло три пожара
Хозяин иномарки забыл ключи в замке автомобильной двери